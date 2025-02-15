الهلال الأحمر الفلسطيني: نقلنا 4 أسرى محررين إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية

قال الهلال الأحمر الفلسطيني: “طواقمنا نقلت 4 أسرى محررين إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية”، وجاء ذلك ضمن خبر عاجل أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.



وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، أن الشعب الفلسطيني عانى بشكل كبير في قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي: “نشيد بجهود الوسطاء للحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.



وتابع جوتيريش: نأمل وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه تم التوصل بجهود الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وشدد جوتيريش: “يجب استمرار وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين”.