خبير: العلاقات المصرية القبرصية تتمتع بتميز وتفرد غير مسبوق

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ العلاقات المصرية القبرصية تتمتع بتميز وتفرد غير مسبوق، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد قفزة كبيرة وليس تحركا عاديا، إذ أن قبرص دولة شقيقة لمصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قبرص تؤيد كل ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ سياسة الرئيس السيسي تدعم التنمية والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: «لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره القبرصي يعد علامة فارقة مميزة في العلاقات المصرية القبرصية»، لافتا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشعل الحرائق والنيران لكن المجتمع الدولي ضامن للسياسة المصرية فيما تقوم به وتقدمه لحماية الحق الفلسطيني، لأن طرد وتهجير ملايين الفلسطينيين ليس بالأمر السهل، لذا فهناك رفض أوروبي قبل أن يكون هناك رفض عربي.