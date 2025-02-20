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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"الأوبرا" تقدم الباليه الكلاسيكي الشهير "الجمال النائم" في 4 أمسيات

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
أ ش أ

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، رائعة المؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكي، الباليه الكلاسيكي الشهير "الجمال النائم" لفرقة باليه أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج مديرها الفني أرمينيا كامل.

 وذلك في الثامنة مساء من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين على المسرح الكبير بالأوبرا.


وذكرت دار الأوبرا - في بيان اليوم الخميس- أن تقديم الباليه الكلاسيكي الشهير "الجمال النائم" يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لنشر أبرز الإبداعات العالمية في مختلف مجالات الفنون الجادة، وتدور أحداثه حول الأميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل، ورغم احتياطات والدها الملك، تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور، إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ "الجمال النائم". 

العرض من تصميم ماريوس بيتيبا، وديكور محمد الغرباوي، وتصميم إضاءة ياسر شعلان، ويتضمن مقدمة وثلاثة فصول.

وأشارت الأوبرا إلى أن عرض "الجمال النائم" يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، وتم تقديمه للمرة الأولى عام 1890 على مسرح "مارينسكي" بسان بطرسبرج، وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة.


يذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقدمت أولى عروضها في نفس العام، كما قدمت عروضها في العديد من دول العالم ومنها (روسيا، بلغاريا، ألمانيا، فرنسا وتونس)، وأصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991، ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها "روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا ، رقصات نلتقي بها".

فرقة باليه أوبرا القاهرة دار الأوبرا المصرية أوركسترا أوبرا القاهرة المؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكي

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