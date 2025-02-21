روما يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي بفوزه على بورتو البرتغالي 3-2

تأهل فريق روما الإيطالي إلى دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 3-2، الخميس على ملعب "الأولمبيكو"، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي المسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت يوم الخميس الماضي في البرتغال، قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، ليتأهل روما للدور المقبل بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سجل ثلاثية روما اليوم، باولو ديبالا "هدفان" في الدقيقتين 35 و39، ونيكولو بيسيلي في الدقيقة 83، فيما أحرز هدفي بورتو صامويل أوموروديون في الدقيقة 27، وديفين رينش لاعب روما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 95.

كما تأهل للدور ذاته، فريق ألكمار الهولندي بعد تعادله مع مضيفه جالطة سراي التركي بنتيجة 2-2، عقب انتهاء لقاء الذهاب بينهما بفوز الفريق الهولندي بنتيجة 4-1.

وصعد أيضا كل من بودو النرويجي وستيوا بوخارست الروماني بعد التغلب على تفينتي الهولندي وباوك اليوناني على الترتيب.