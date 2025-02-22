كولر يشعر بالفخر بسبب تعليق مصري ..ويكشف سبب استمراره مع الأهلي

أجرى مارسيل كولر، مدرب الأهلي، حوارًا مع صحيفة Tagesanzeiger السويسرية، حيث تحدث عن تجربته مع الفريق منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022. وعند سؤاله عن استمراره الطويل، أجاب ضاحكًا: “أنا أيضًا لا أعرف”، مضيفًا أن النجاح هو المفتاح للاستمرار في أي مكان.

حقق كولر نجاحًا كبيرًا مع الأهلي، حيث قاد الفريق لحصد 11 لقبًا، من بينها دوري أبطال إفريقيا مرتين، والدوري المصري مرتين، إلى جانب كأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وأوضح أن خبرته الأوروبية ساعدته على التأقلم في مصر، مشيرًا إلى أنه اعتاد على التفاعل مع الجماهير والتقاط الصور معهم في الشارع.

كما شارك كولر موقفًا طريفًا عندما تعلم كيفية عبور الشارع في القاهرة، حيث تلقى نصيحة بالسير بسرعة نسبية أو التوقف إذا زادت سرعة السيارات. وأدى ذلك إلى تعليق من رجل مصري قال له: “تعبر الشارع مثل المصريين”، مما جعله يشعر بالفخر.

وتطرق كولر إلى تحديات اللعب في إفريقيا، مستذكرًا رحلة طويلة لمواجهة أورلاندو بايرتس، حيث اضطر بعض اللاعبين للنوم على أرضية الطائرة. كما وصف أرضية أحد الملاعب في أبيدجان بأنها “تشبه بطانية من الصوف”، مشيدًا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع الظروف الصعبة.

وعند الحديث عن ديربي الأهلي والزمالك، أكد كولر شعبية الأهلي قائلًا: “عندما يقف 6 مصريين معًا، ستجد 5 منهم يشجعون الأهلي”، مشيرًا إلى صعوبة اللقاءات في الدوري المصري.

يمتد عقد كولر مع الأهلي حتى 2026، وسيقود الفريق في كأس العالم للأندية المقبلة بأمريكا، حيث سيواجه فرقًا مثل إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.