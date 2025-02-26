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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة ثلاث دول عربية.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية العشرين لسباق الهجن

مهرجان الهجن
مهرجان الهجن
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول لمهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين، وسط حشد كبير من كبار رموز وشيوخ وعواقل القبائل العربية والقيادات التنفيذية، والتى أقيمت بمنطقة وصلة سرابيوم أبوسلطان طريق ٣٠ يونيو، وتشارك فيه هذا العام ثلاث دول عربية السعودية والإمارات والاردن وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

وأشار الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصرى للهجن إلى أن برنامج اليوم الأول للسباقات والمتضمن تنظيم عدة أشواط للسباق بين الهجن المشاركة من إجمالى عدد الأشواط التى تشملها المسابقة على مدار اليومين والتى تبلغ عدد ٢٠ شوطًا منها ٤ أشواط سباق المفاريد لمسافة ١٥٠٠ متر و٤ أشواط سباق لبانة لمسافة ٣ كيلومترات .

على أن تستأنف المسابقات غدًا  بإجمالي عدد أشواط اليوم الثاني ١١ شوطا بداية من الشوط الأول سباق حجايج لمسافة ٤ كيلومترات وشوط لسباق جزعان لمسافة ٤ كيلومترات وشوط لسباق فناية لمسافة ٤ كيلومترات وشوط ناب لمسافة ٤ كيلومترات.

وأضاف الشيخ عيد أنه سيتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى والفائزة بنتائج الأشواط بعدد من الكؤوس وجوائز مالية.

مشيرًا إلى أنه يقام عدد من الحفلات البدوية وحفلات السمر مساء اليوم الأول هذا إلى جانب إقامة عدد من المعارض البدوية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية.

وأكد اللواء أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميا وإقليميا .

مؤكدًا أن المهرجان يساهم في جذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول التي شاركت من قبل بالمهرجان، مما يعزز حركة السياحة ويخلق فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، كما سيعمل على إبراز أهمية الرياضة كأداة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

جديرًا بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين يقام خلال يومي ٢٦ و٢٧ فبراير ٢٠٢٥ وكانت قد انطلقت أول دورته عام ١٩٩٥، واستمر حتى عام ٢٠١٠ وتوقف بعد ثورة يناير، ثم أُعيد تنظيمه عام ٢٠١٤ واستمر حتى ٢٠٢٠ ثم توقف فترة جائحة كورونا حتى قرر محافظ الإسماعيلية عودة المهرجان هذا العام في دورته العشرين.

و يشهد غدا  اليوم الثاني من المهرجان، مراسم تتويج الفائزين ،بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء طيار ا.ح اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية .

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