بيوت ثقافة الإسماعيلية تقيم أمسيات وحفلات رمضانية

يتميز شهر رمضان المبارك بالكثير من الفاعليات الفنية والثقافية، والدينية، والتي تكون إما على الإفطار أو في أثناء وجبة السحور، ومن بين الفاعليات التي تقام في بيوت ثقافة الإسماعيلية هو إحياء المطرب إياد مشعل، حفلًا رمضانيًا، في الأسبوع الأول من الشهر الكريم، ومن المقرر أن تكون هناك عدد من الفاعليات الفنية الأخرى.

وقال إياد مشعل، في تصريحات صحفية إنه يتشرف بالغناء من خلال بيوت الثقافة، التي تعد أصل التراث والأصالة في محافظات مصر المختلفة واهمها محافظات مدن القناة وعلي رأسها محافظة الإسماعيلية والتي يطلق عليها باريس الصغري.

وأضاف مشعل أنه سيغني أحدث أغانيه مثل "الله وياك" و"بس أنتي حلوة"، و"طال البعد"، و"بدفتر عيلتكم"، وغيرها من أغانيه.

وتتنوع أنشطة الثقافة في بيوتها المنتشرة علي مستوي محافظات الجمهورية خلال الشهر الكريم وتتعدد فعالياتها.