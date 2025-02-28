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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة سرقة أبواب المقابر بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. تضمن الادعاء بسرقة أبواب حديدية خاصة بالمقابر بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر مُحررة بهذا الشأن ، وبسؤال القائم على النشر (مالك مكتب استيراد وتصدير - مقيم بدائرة المركز) .. قرر أنه قام بمشاركة المنشور المُشار إليه على صفحته بقصد توعية المواطنين وقيامه بحذفه عقب علمه بعدم صحته، ونفى ما ورد من تعرض المقابر الكائنة بدائرة المركز لثمة سرقات.

وبسؤال مالك المدفن الظاهر بالمنشور (تاجر أجهزة كهربائية، مقيم بذات العنوان) قرر أن المدفن خاص بعائلته، وأنه قام بإزالة البوابة الحديدية الخاصة به للبدء فى أعمال ترميمه، ونفى سرقة باب المدفن أو حدوث ثمة سرقات بالمقابر بذات الناحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر لادعائه الكاذب.

الداخلية الدقهلية سرقة سرقة ابواب المقابر

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