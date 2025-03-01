نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالتها في أول أيام رمضان| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها في أول أيام من رمضان.



تفاصيل إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة تتناسب مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت عباءة طويلة باللون الفوشيا المزين ببعض نقوشات الورد.

وتزينت نسرين طافش بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات ذات الألوان الذهبية التي منحتها إطلالة متكاملة،انتعلت حذاء ذا كعب عالي باللون البيج، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، حافظت نسرين طافش على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

