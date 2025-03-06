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لم يكن في يومه .. تقييم متواضع لـ محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم يكن في يومه .. تقييم متواضع لـ محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد السعيد

حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، على تقييم متواضع أمام باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيلة ليفربول وغادر بديلًا في الدقيقة 86 لصالح هارفي إليوت الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بعد دقيقة واحدة من نزوله.

وعلى الرغم من كون محمد صلاح أفضل لاعب في صفوف ليفربول هذا الموسم بالأرقام والإحصائيات، إلا أنه لم يكن في يومه أمام باريس سان جيرمان، إذ حصل على أقل تقييم بين زملائه في الفريق.

تقييم محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

تسديدات - 0

تمريرات مفتاحية - 0

فوز بصراعات هوائية - 0

تمرير ناجحة 86.4%

لمسات - 41 %

تقييم مستوى - 5.8 درجة من 10

ماذا قال سلوت بعد الفوز على باريس سان جيرمان؟

اعترف أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، بأن الحظ ساند فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال سلوت في تصريحات أبرزها موقع “ليفربول”: “أعتقد أننا لو تعادلنا هنا لكنا محظوظين بالفعل، هذا واضح للجميع، أعتقد أنهم كانوا الفريق الأفضل، خاصة في الشوط الأول، فقد سنحت لهم العديد من الفرص السانحة - ثلاث أو أربع فرص كبيرة، كبيرة، كبيرة”.

وأضاف: “في الشوط الثاني كانوا الفريق الأفضل، وكان لديهم العديد من التسديدات على المرمى، لكنها كانت في الغالب من خارج منطقة الجزاء، لكنني كنت أعرف قبل المباراة، ورأيت مرة أخرى اليوم، مدى جودة هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين الفرديين”.

وتابع: “لذا، كانت كل هذه التسديدات من خارج منطقة الجزاء بسرعة معينة لا تراها إلا مع اللاعبين الكبار، لدينا مثل هؤلاء اللاعبين أيضًا ولكن يمكنك أن ترى ذلك معهم أيضًا ولهذا السبب كان على أليسون أن يقوم بالعديد من التصديات الرائعة”.

وأشار: "كنا محظوظين في الشوط الأول لأن هدف باريس سان جيرمان تم إلغاؤه، كان تسللًا جزئيًا، وفي النهاية، كنا بالفعل في المباراة ثلاث أو أربع أو خمس مرات، شعرت وكأننا “يمكننا أن نؤذيهم في التحول، لكننا لم نفعل، لكننا انتظرنا حتى اللحظة الأخيرة ثم أذيناهم”.

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