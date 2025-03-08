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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مدرب ليفربول كشف الأمر.. ماذا فعل صلاح بعد تبديله أمام باريس سان جيرمان؟

محمد صلاح وسلوت
محمد صلاح وسلوت
أحمد أيمن

كان هناك العديد من اللحظات الدرامية التي أثارت تفاعل الجماهير في المباراة المثيرة التي جمعت بين ليفربول وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، 

واحدة من أبرز اللحظات كانت عندما تم استبدال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الدقيقة 86، ليحل محله هارفي إليوت، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 87.

ماذا فعل محمد صلاح؟

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب ليفربول، آرني سلوت، تم التطرق إلى شعور صلاح بعد استبداله، حيث أشار سلوت إلى أن صلاح كان محبطًا بعد الخروج، لأنه كان يشعر أنه كان بإمكانه تسجيل هدف. 

وأضاف سلوت أن رد فعل صلاح كان طبيعيًا، وأنهما تواصلا بشكل إيجابي بعد عملية الاستبدال.

وسلط المدرب الضوء على أهمية اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بتشكيلة الفريق، خاصة في ظل الضغط المتزايد من المباريات المتتابعة. 

وأوضح أنه إذا كان عليه إجراء تغييرات، فهو يفعل ذلك فقط من أجل تحقيق أفضل فرصة للفوز في المباريات، وأن مباراة ساوثهامبتون اليوم تعتبر أكثر أهمية في هذه المرحلة.

وأشار سلوت إلى أن التشكيلة الأساسية قد تتغير بناءً على مدى لياقة اللاعبين، مشددًا على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأداء الجيد ومنح اللاعبين الآخرين الفرصة للمشاركة. 

وفيما يخص هارفي إليوت، قال سلوت إنه ينافس على مكانه ولكن ذلك لا يقلل من قيمته كأحد العناصر المهمة في الفريق.

تصريحات مدرب ليفربول 

تحدث مدرب ليفربول عن أهمية الجهد الجماعي والتركيز في المباريات التالية، معربًا عن تفاؤله بقدرة لاعبيه على تجاوز التحديات. واعتبر أن مواجهة ساوثهامبتون ستكون اختبارًا جيدًا آخر، داعيًا الجميع إلى تقديم أداء أفضل لتعزيز فرص النجاح في تلك المباراة.

وسلط المدرب الضوء أيضًا على أهمية دعم الجماهير، حيث أعرب عن أمله في أن تكون المدرجات مكتظة بالجماهير قبل بداية المباراة. وأكد أن وجود الحضور الجماهيري الفعال له تأثير إيجابي على أداء اللاعبين، ما يجعلهم يشعرون بأنهم مدعومين أثناء المباريات.

وأشار سلوت إلى صعوبة قياس التأثير العاطفي للمباريات، لكنه اعتبر أنه من الضروري أخذه في الاعتبار. وتحدث عن الحاجة إلى البيانات والتحليل، مشددًا على أهمية تحصيل النقاط والدعم النفسي للاعبين.

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان سلوت دوري ابطال اوروبا

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