الألعاب النارية تتسبّب في انفجـ.ـار مقلة عين طفل بالوادي الجديد

أُصيب طفل بانفجار في مقلة العين إثر اشتعال إحدى الألعاب النارية في وجهه بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج نظرًا لخطورة إصابته. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

الألعاب النارية تسبّبت في انفجار مقلة العين

وكان مدير أمن الوادي الجديد قد تلقى إخطارًا من مستشفى الخارجة التخصصي بوصول الطفل عمرو. س مصابًا بإصابة بالغة في إحدى عينيه. وبسؤال أفراد أسرته، تبين أن الإصابة نتجت عن انفجار إحدى الألعاب النارية داخل منزله بمنطقة حي طريق الداخلة بمدينة الخارجة. وعلى الفور، تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمحاولة إنقاذ عينه.

وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.