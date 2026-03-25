باستخدام صواريخ خرمشهر وعماد.. الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة81

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 81 من عملياته العسكرية بنجاح على أكثر من 70 نقطة داخل الأراضي المحتلة.

وبحسب تصريحات الحرس الثوري الإيراني ؛ فقد تم إستخدام صواريخ عماد وقيام وخرمشهر 4 وقدر الدقيقة في الموجة 81.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي ط أنه ضرب منشأة لتطوير الغواصات في أصفهان، وذلك بعد يوم من قيام سلاح الجو الإسرائيلي بموجة من الضربات على المدينة الواقعة وسط إيران.

وقال الجيش: "في إطار الضربات، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات البحرية الإسرائيلية، مركز الأبحاث تحت الماء التابع للنظام الإيراني في أصفهان".

وأضاف البيان أن “المركز هو المنشأة الوحيدة في إيران المسئولة عن تصميم وتطوير الغواصات وأنظمة الدعم للبحرية الإيرانية”.

وذكر أن الموقع ينتج أيضاً أنواعاً مختلفة من "السفن غير المأهولة".