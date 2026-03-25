سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام الأربعاء

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضا نهاية تعاملات اليوم .

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 25 مارس 2026:

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند:

52.66 جنيه للشراء

52.76 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك نكست ليسجل نحو:

52.55جنيه للشراء

52.65 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.55جنيه للشراء

52.65 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

52.54جنيه للشراء

52.64 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

52.53جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

52.53جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

52.53جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.53جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

52.53جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

52.53جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

52.53جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

52.53جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

52.43جنيه للشراء

52.53 جنيه للبيع

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليسجل:

52.52 جنيه للشراء

52.66 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الأربعاء

52.66 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الأربعاء

50.53 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

52.58 جنيه.