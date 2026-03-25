أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع تحركات محدودة في نطاقات ضيقة بين البنوك.

ووفقاً لآخر تحديث بالبنوك فقد جاء سعر الدولار اليوم كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.62 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.

وفي البنوك الحكومية، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر عند 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.



وعلى مستوى البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع،

بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.66 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.



كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول نحو 52.60 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك البركة.



فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك التعمير والإسكان عند 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع،

بينما سجل في المصرف المتحد نحو 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم:

سجل أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.66 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع في كل من البنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.76 جنيه.