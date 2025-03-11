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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انسحاب وتصعيد للفيفا.. توقعات لاجتماع أزمة مباراة القمة في الأهلي

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

توقع الإعلامي أحمد سعيد بتصعيد القلعة الحمراء أزمة مباراة القمة أمام الزمالك إلى الفيفا.

وكتب سعيد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “الأهلي هيصعد للفيفا وهينسحب من كأس الرابطة وهيلعب المباراة”.

وتترقب جماهير الكرة المصرية بفارغ الصبر مباراة القمة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، 11 مارس، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عن اجتماع اليوم في الحادية عشرة صباحا ليعلن عن قرارات لحفظ حقوق النادي بعد أزمة مباراة القمة واسنادها لحكام مصريين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك  والقناة الناقلة:

موعد المباراة: الثلاثاء 11 مارس - الساعة 9:30 مساءً.

القناة الناقلة: قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

فيسبوك كأس الرابطة الفيفا القلعة الحمراء أحمد سعيد الأهلي

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