شهدت تدريبات ليفربول، أمس الإثنين، مشادة كلامية بين النجم المصري محمد صلاح وزميله ترينت ألكسندر أرنولد، وذلك خلال استعدادات الفريق لموقعة الإياب أمام باريس سان جيرمان، المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتشرت لقطات مصورة من المران، أظهرت نقاشًا حادًا بين الثنائي، حيث بدا أرنولد منزعجًا، بينما ظهر صلاح وهو يضحك.

وتدخل زملاؤهما سريعًا لتهدئة الأجواء، إذ قام المدافع إبراهيما كوناتي بإبعاد أرنولد، في حين تعامل هارفي إليوت بحكمة مع صلاح.

كواليس مشادة صلاح وأرنولد في تدريبات ليفربول قبل مواجهة باريس سان جيرمان

وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، لم تتضح طبيعة الحوار بين اللاعبين، لكن يبدو أن التوتر نشأ خلال أحد التدريبات التنافسية.

يذكر أن عقدي صلاح وأرنولد مع ليفربول ينتهيان بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل حتى الآن لاتفاق رسمي بشأن التجديد لأي منهما.