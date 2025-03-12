حط صورة الخطيب مكانه.. مصطفى شعبان يعلق على قرار انسحاب الأهلي من مباراة القمة

علق الفنان مصطفى شعبان، على أحداث مباراة القمة 130 وغياب الأهلي عنها.

ووضع الفنان مصطفى شعبان، صورة الكابتن محمود الخطيب، على بوستر مسلسل حكيم باشا، بدلا من صورته هو، وعلق عليها: “لما الحكيم يتكلم.. الكل يسمع”.

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن ناديه ملتزم بقرارات رابطة الأندية المحترفة فيما يتعلق بإقامة 8 مباريات في مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، ومن بينها مباراة القمة أمام الزمالك.

الأهلي ليس طرفًا في الأزمة

في تصريحات لقناة الأهلي، شدد شلبي على أن النادي لم يكن طرفًا في الأزمة، موضحًا أن الأهلي أعلن موقفه بوضوح بشأن آلية تحديد مواعيد مباريات مرحلة التتويج، مستدلًا بتصريحات محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، الذي رحب بترتيب اللقاءات رغم تحفظه على توقيت وآلية الإعلان عن المواعيد.

اتصال الخطيب بـ هاني أبو ريدة

كشف المدير التنفيذي للأهلي عن اتصال أجراه محمود الخطيب، رئيس النادي، مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أكد الأخير انشغاله بانتخابات الاتحاد الأفريقي "كاف"، لكنه وعد بحل الأزمة والرد لاحقًا.

الأهلي يتمسك بحقه

أضاف شلبي أن الأهلي أرسل خطابًا رسميًا أكد فيه التزامه بقرار الرابطة، مشيرًا إلى أن الأخيرة خلقت أجواء غير مناسبة بتحديد مواعيد مباريات مرحلة التتويج بشكل منفرد.

وأكد أن الأهلي لم يفتعل الأزمة، بل طالب بحقه المشروع، موضحًا أن النادي لا يحتاج لأي مساعدة من أي طرف، وأن قراره يأتي لإصلاح منظومة التحكيم في الكرة المصرية.