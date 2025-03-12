زي ما حصل معانا.. الزمالك يخاطب رابطة الأندية بشأن نقاط مباراة القمة

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة؛ للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل، أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

وكان محمود بسيوني حكم المباراة أنهى المباراة رسميا بعد مرور 20 دقيقة؛ نتيجة عدم وصول المنافس (الأهلي) إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

القرار المتوقع وفقًا للوائح

من المتوقع أن يُعتبر الأهلي خاسرًا بنتيجة 0-3 لصالح الزمالك، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، بجانب توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز.

وبناءً على ذلك، سيظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما سيرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث؛ مما يزيد من سخونة المنافسة على اللقب.