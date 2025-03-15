عارفة عبد الرسول تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل عقبال عندكوا .. خاص

تألقت الفنانة عارفة عبد الرسول في مشاركتها مسلسل عقبال عندكوا و الذي يعرض حالياً في ماراثون دراما رمضان 2025.



وقالت عارفة عبد الرسول في تصريحات خاصة لصدي البلد" بجسد شخصيات الام مختلفة ام شعبية ، و ام مودرن شخصيات الام متنوعة و هذا ما جذبني الي الشخصية.



و أضافت عارفه عبد الرسول " سعيدة بالعمل في مسلسل عقبال عندكوا مسلسل كوميدي لايت و جميل ، و سعيدة بالعمل مع النجمة إيمي سمير غانم ، النجم حسن الرداد و الكواليس كانت جميلة و مليئة بالبهجة و الجو الاسري و التعاون، سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، سليمان عيد ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.