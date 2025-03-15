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موعد مواجهتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مواجهتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر، تحت القيادة الفنية للمدرب حسام حسن، للدخول في معسكر مغلق بعد أيام، وذلك استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز في المباراتين وجمع 6 نقاط، للاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

مواعيد مباريات منتخب مصر 

مصر ضد إثيوبيا:
يوم 21 مارس الجاري، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في المغرب.
(الجولة الخامسة من التصفيات).

مصر ضد سيراليون:
يوم 25 مارس الجاري، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.
(الجولة السادسة من التصفيات).

القنوات الناقلة:

وتُنقل مباراة مصر ضد سيراليون عبر قناة أون سبورت 1، في سهرة رمضانية، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نقل المباراة على قنوات أون سبورت. كما ستُنقل مباراة مصر ضد إثيوبيا على القنوات نفسها.

منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

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