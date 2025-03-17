الصحة توفر فصيلة الدم المطلوبة لعلاج الأديب صنع الله إبراهيم

وفرت وزارة الصحة فصيلة الدم A سالب، استجابة لطلب الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، الذي حرص على ضمان تقديم جميع المساعدات الطبية اللازمة للأديب الكبير صنع الله إبراهيم.

وتواصلت الوزارة مع نادية صنع الله إبراهيم، ابنة الكاتب، لتسليم فصيلة الدم المطلوبة، وذلك لاستكمال علاجه داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الثقافة تواصلًا مباشرًا مع أسرة الأديب الكبير، للاطلاع عن كثب على تطورات حالته الصحية، والتأكد من تلبية جميع احتياجاته الطبية، كما شدد على أن الوزارة تتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، وجه وزير الصحة بتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة والتأكد من تقديم أفضل رعاية صحية للأديب الكبير، في إطار الحرص على دعمه وتقديم المساندة المطلوبة لضمان استقرار حالته الصحية.