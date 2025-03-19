تصفيات كأس العالم| منتخب مصر يصل المغرب بقيادة التوأم وقائمة نارية من النجوم لمواجهة إثيوبيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشرة مساء يوم الجمعة المقبل، 21 مارس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم بعثة منتخب مصر الأول 24 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر الأستاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيما يترأس البعثة الأستاذ حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.