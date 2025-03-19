قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصفيات كأس العالم| منتخب مصر يصل المغرب بقيادة التوأم وقائمة نارية من النجوم لمواجهة إثيوبيا
للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان
أحكام الاعتكاف وفوائده للمسلم .. اعرف ما يُباح فعله وما يُبطله
إعلامية تهاجم رضوى الشربيني: صنعت نجوميتها على حساب الرجال|فيديو
عرائس الكروشيه تجمع بين الإبداع والذكريات.. طالبة تعيد بوجي وطمطم إلى الحياة بلمسات أنثوية|شاهد
بورصة الدواجن الآن .. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق
كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وعلاجها بالمشروبات الطبيعية
كتبوا وداعهم قبل الرحيل.. مصرع طبيبين في حادث مروع يهز الدقهلية ومواقع التواصل|تفاصيل
عودة الأجواء الشتوية اليوم .. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس
ويتكوف: السعودية تستضيف مباحثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا الأحد المقبل
فرق كبير بين الجُرأة وقلة الأدب .. شريف إكرامي يُوجّه رسالة نارية لهؤلاء
حسام حسن يحسم قراره: الشناوي الحارس الأساسي للمنتخب أمام إثيوبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصفيات كأس العالم| منتخب مصر يصل المغرب بقيادة التوأم وقائمة نارية من النجوم لمواجهة إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشرة مساء يوم الجمعة المقبل، 21 مارس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتضم بعثة منتخب مصر الأول 24 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر الأستاذ خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيما يترأس البعثة الأستاذ حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

منتخب مصر حسام حسن اخبار المنتخب تصفيات كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل

محكمة

عضته ومات.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالقليوبية

أحمد موسى

شاهد| أحمد موسى يكشف خطأ كبيرا ارتكبته حماس عند تسليم الأسرى

دعم التموين

التموين حسمت الأمر.. هل تم تحديد موعد صرف الدعم الإضافي؟

مشغولات ذهبية

رسميا الآن| أسعار الذهب تواصل التحرك .. ومفاجأة في عيار 21

زيزو

ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب

حالة الطقس

رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا

ترشيحاتنا

ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر

عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية: الرزق ليس مجرد مال بل هبة من الله

ملتقى الجامع الأزهر

رمضان الصاوي: العلم والعقل لا يستغنيان عن بعضهما فكلاهما مكمل للآخر

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

بالصور

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وعلاجها بالمشروبات الطبيعية

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

تصل لأشهر .. طرق سهلة لحفظ الليمون لفترات طويلة

طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة
طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة
طرق سهلة لحفظ الليمون لفترة طويلة

إقبال غير مسبوق على الليلة الكبيرة.. وفريق "الشباب لايف" مع ذوي الهمم يتألقون بساحة الهناجر

من برنامج هل هلالك
من برنامج هل هلالك
من برنامج هل هلالك

مخاطر صحية تصيبك بسبب تناول الشعرية سريعة التحضير.. احترس الإكثار منها

أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير
أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير
أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير

فيديو

المطربة شاهيناز

أنا صوت مصر ومستهدفة وتصريحاتي بيتم تحريفها.. تصريحات شاهيناز في خط أحمر

ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي

ريهام الشنواني :هلبس راجل وأجسد حياة فؤاد المهندس .. وهذه علاقتي بعبلة كامل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد