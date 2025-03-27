بحضور قيادات الحزب .. الشعب الجمهوري يحتفلون بنهائي الدورة الرمضانية بالجيزة

في احتفالية حاشدة نظمتها أمانة الشباب بحزب الشعب الجمهوري في محافظة الجيزة، شهدت صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر يومًا رياضيًا حافلًا بمنافسات الدورة الرمضانية لعام 2025، التي جمعت بين فريقي العياط والوراق في نهائي البطولة، والتي انتهت بفوز فريق الوراق 3/1.

توافد إلى الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات البارزة في الحزب والحياة السياسية، حيث حضر اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري، إضافة إلى الاستاذ رفعت عطا أمين الحزب في محافظة الجيزة، والنائب أحمد عاشور أمين التنظيم بالحزب، والاستاذ محمد داوود أمين أمانة الشباب بالحزب، فضلاً عن حضور عدد كبير من القيادات الحزبية وأمناء الأمانات في مختلف المحافظات.

وحضر الاحتفالية عددا من قيادات المركزية بينهم المستشار احمد حبيب الأمين المساعد بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب طارق الطويل بالمركزية والأستاذ نشأت حتة أمين الشباب بالمركزية.

كما شهد الحدث حضور عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، مثل الكابتن جمال عبد الحميد، وياسر ريان، وربيع يس، الذين أضافوا طابعًا رياضيًا خاصًا للفعالية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة للقرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي يعرض أبرز اللحظات في دورة هذا العام، والتي شهدت مشاركة 16 فريقًا من مختلف المناطق.

في كلمته خلال الحفل، هنأ اللواء محمد صلاح أبو هميلة الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، معبرًا عن تقديره للمجهودات الكبيرة التي بذلتها أمانة محافظة الجيزة في تنظيم هذه الدورة الرمضانية المميزة.

وأكد أبو هميلة على أن هذه الفعاليات هي جزء من رؤية الحزب في دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الحزب يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تسعى دائمًا إلى رفع معنويات المواطنين ودعمهم في كافة الظروف.

وقال السيد أحمد الألفى في كلمة له سيتم عمل بطولة بين جميع الفرق الفائزة في المحافظات، موجها الشكر لأمانة الشباب بمحافظة الجيزة على الجهود الحثيثة في بطولة الجيزة.

من جانبه، تحدث رفعت عطا عن أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل مع المواطنين وبناء جسور من التعاون بين الحزب والشعب.

وأضاف عطا أن هذه الدورة الرمضانية كانت بمثابة فرصة رائعة لالتقاء الشباب في جو من المحبة والتعاون تحت سماء الشهر الكريم، وهو ما عزز الروح الرياضية بينهم.

كما قدم الشكر لأمانة الشباب على التنظيم المثالي لهذه الفعالية، مؤكدًا أن ذلك يعكس جهود الحزب المستمرة في إشراك الشباب في مختلف الأنشطة المجتمعية.

أما الاستاذ محمد داوود، أمين أمانة الشباب بالحزب في محافظة الجيزة، فقد تحدث عن التحضيرات المكثفة التي سبقت الدورة الرمضانية، حيث تم تنظيم الفرق الـ16 بشكل دقيق، وتوزيعهم على مجموعات مختلفة، مما ساعد في تنسيق البطولة بشكل احترافي.

وأشار داوود إلى أن الدورة شهدت حضورًا مميزًا من المواطنين والشباب، مما يعكس اهتمامهم وحرصهم على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الأمانة.

وفي ختام كلمته، وجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح الدورة وقدموا الدعم لإنجاح هذا الحدث المميز.



كما شهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات الحزبية البارزة تقديرًا لجهودهم الكبيرة في دعم الفعاليات المجتمعية والأنشطة الرياضية، وكان من بين المكرمين اللواء محمد صلاح أبو هميلة، والاستاذ نشأت أبو حتة، أمين الشباب بالحزب، وعدد من الشخصيات الأخرى التي كان لها دور بارز في تنظيم الدورة الرمضانية.



من بين الفقرات المميزة التي شهدتها الاحتفالية كانت العروض الفنية والأنشطة الترفيهية التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، حيث قدمت فرق فنية العديد من العروض التي أسعدت الحضور وأضفت طابعًا احتفاليًا على الأجواء.

كما شهدت الفعالية حضور المعلق الرياضي الكبير أيمن الكاشف، الذي أمتع الجمهور بتعليقه الحماسي على المباراة النهائية، والتي كانت واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة.

وفي نهاية الحفل، توج فريق الوراق بطلاً للدورة الرمضانية 2025، وتم تسليمهم الجوائز، وسط أجواء من الفرح والاحتفالات التي استمرت طويلاً بعد نهاية المباراة، ليؤكد الجميع على أن هذه الدورة كانت مثالًا مشرفًا لما يمكن أن تحققه الفعاليات الرياضية من تواصل اجتماعي وتعزيز روح التعاون بين أبناء الوطن.

تعتبر الدورة الرمضانية لحزب الشعب الجمهوري في محافظة الجيزة مثالاً حقيقيًا على كيفية تنظيم فعاليات رياضية واجتماعية تساهم في تقوية الروابط بين الشباب والمجتمع، مع تعزيز الانتماء والروح الرياضية بين المشاركين.