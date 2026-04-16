القبض على شخصين يروجان لبيع سماعات للغش فى الإمتحانات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالترويج عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى لبيع سماعات لإستغلالها فى أعمال الغش بالإمتحانات.

أكدت معلومات وتحريات الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالترويج عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى لبيع سماعات لإستغلالها فى أعمال الغش بالإمتحانات وإتخاذهما مركز صيانة كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما .. وبحوزتهم (63 سماعة أذن صغيرة الحجم ، والكروت الإلكترونية الخاصة بها – 3 ساعات مزودين بكاميرات مراقبة – 20 كاميرا صغيرة الحجم – 4 أجهزة تتبع GPS – 200 بطارية خاصة بالأجهزة المضبوطة– جهاز "لاب توب، هاتفى محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





