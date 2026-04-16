ضبط 360 كجم من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بفوة بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، جهود الحملة التموينية بمدينة فوة في ضبط 360 كجم من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وذلك تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، ومحمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار تكثيف الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.