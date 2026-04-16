ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بلوك كاجوال، ببنطلون جينز وتوب ابيض، مع اعتمادها على تسريحة شعرها الانسيابي ولوك ميك اب بسيط.

أعمال ياسمين صبري

وفي سياق آخر، كان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما فيلم المشروع X، الذي شاركت في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، وكان من تأليف أحمد حسني وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، محمود البزاوي وعدد كبير من ضيوف الشرف.

بينما كان أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية مسلسل ضل حيطة، الذي عرض عام 2025، وكان من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، ودارت الأحداث حول زينب الذي تنقلب حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، إذ تنشأ العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة.