من داخل الجيم .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة من داخل صالة الألعاب الرياضية، باطلالة رياضية جذابة وملفتة أبرزت رشاقتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أعمال ياسمين صبري

وفي سياق آخر، كان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما فيلم المشروع X، الذي شاركت في بطولته بجانب كريم عبد العزيز، وكان من تأليف أحمد حسني وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، محمود البزاوي وعدد كبير من ضيوف الشرف.

بينما كان أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية مسلسل ضل حيطة، الذي عرض عام 2025، وكان من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، ودارت الأحداث حول زينب الذي تنقلب حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، إذ تنشأ العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة.