وزيرة الثقافة تلتقي ممثلي قبائل شلاتين وتعلن اختيار الفرق المتميزة لتقديم فلكلور المنطقة عالميًا

في إطار حرص الدولة على تعزيز العدالة الثقافية والوصول بالخدمة إلى المناطق الحدودية، التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بعدد من ممثلي القبائل وأهالي شلاتين، على هامش زيارتها إلى مدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد النسخة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب.

وخلال اللقاء، استمعت وزيرة الثقافة إلى مطالب ممثلي القبائل، التي ركزت على أهمية التوسع في الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة لأبناء المنطقة، وزيادة الورش الخاصة بالحرف التراثية، إلى جانب دعم المواهب الشابة في مجالات الأدب والفنون الشعبية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لأبناء الجنوب.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن وزارة الثقافة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمناطق الحدودية، تنفيذًا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق الأمن الثقافي وبناء الإنسان المصري في جميع ربوع الوطن، مشيرة إلى أن شلاتين تمثل نموذجًا مهمًا للتنوع الثقافي والتراثي الذي تحرص الوزارة على دعمه وصونه، مشددة على أن ما طرحه ممثلو القبائل من مطالب ورؤى سيحظى باهتمام ودراسة فورية، مع العمل على وضع برامج ثقافية مستدامة تتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات أبنائها، بما يعزز من دور الثقافة كقوة ناعمة في ترسيخ الانتماء الوطني.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على الوصول إلى الشكل الأمثل لتقديم الخدمة الثقافية وفق احتياجات كل منطقة ومتطلباتها، مشددة على الاهتمام بفكرة التمكين الاقتصادي للمرأة وفتح آفاق جديدة للعمل أمامها، مشيرة إلى ما رأته اليوم خلال تفقدها معرض شلاتين للكتاب من الأعمال والمنتجات التراثية والأزياء التي تحرص المرأة في شلاتين على تقديمها، موضحة أن هذا النموذج هو ما ستعمل الوزارة على دعمه خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية الاستفادة من التراث الفني الثري لمدينة شلاتين، والعمل على تقديمه داخل قصور الثقافة في القاهرة ومختلف المحافظات، موضحة أن الوزارة ستعمل على اختيار الفرق الفنية المتميزة من أبناء شلاتين لتقديم الفلكلور الخاص بالمنطقة في عدد من الفعاليات الدولية، وفي مقدمتها العروض التي تستضيفها الأكاديمية المصرية للفنون بروما، بما يسهم في التعريف بالتراث المصري الأصيل على الساحة الخارجية، وتعزيز دور القوة الناعمة المصرية في مد جسور التواصل الثقافي مع العالم.

ولفتت الدكتورة جيهان زكي إلى أنه سيتم تخصيص مسرح متنقل وأتوبيس الفن الجميل لأهالي شلاتين، لعمل ورش رسم، وكذلك الرسم على الرمال، بالإضافة إلى تقديم عروض سينمائية ذات محتوى هادف بشلاتين والقرى البعيدة عن قصر ثقافة شلاتين، مع وضع برنامج نصف سنوي للأنشطة، والعمل من جانب قطاعات وهيئات الوزارة، خاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع المسرح، على اكتشاف المواهب بالمدينة، سواء كانت في المسرح أو التمثيل أو الغناء أو الفنون الشعبية، ودعمها.

وفي نهاية اللقاء، أعرب ممثلو القبائل عن تقديرهم لزيارة وزيرة الثقافة إلى شلاتين، وحرصها على الاستماع المباشر إلى أبناء شلاتين، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بأهالي المناطق الحدودية ودمجهم في خريطة العمل الثقافي الوطني.