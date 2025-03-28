محمود الخطيب: تتر ظلم المصطبة تجربة فنية متكاملة وتفاعل الجمهور أسعدني

تحدّث المطرب محمود الخطيب عن تجربته في غناء وكتابة ولحن تتر مسلسل «ظلم المصطبة»، التي اعتبرها من المحطات المهمة في مسيرته الفنية، بدأ حديثه بتوجيه الشكر للجمهور على التفاعل الكبير مع الأغنية، مؤكدًا أنها كانت تجربة ممتعة ومميزة.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «بلاتوة القاهرة»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترشيحه لغناء التتر جاء من قبل الموسيقار كريم جابر الوايلي، الذي قام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل، وهو من اقترح أن يكون هو الصوت المناسب للأغنية، مضيفًا: «تحمست جدًا منذ البداية، وعندما التقيت بـ كريم في الاستوديو، حكى لي عن القصة وأجواء المسلسل، مما ساعدني على استيعاب الحالة الدرامية للعمل، ورغم أنني لم أقرأ السيناريو بالكامل، إلا أنني كنت على دراية كاملة بجوهر القصة، وهو ما جعلني أحرص على أن تكون الأغنية جزءًا أصيلًا من روح المسلسل».

وأكد الخطيب أن العمل على التتر كان عبارة عن ورشة فنية متكاملة جمعته بـ الوايلي، حيث كانا يعملان على الكلمات واللحن والموسيقى بالتوازي، متابعًا: «كانت هناك جلسات عمل مكثفة، حيث كنت أكتب الكلمات وأجرب اللحن، بينما يعمل كريم على التوزيع الموسيقي، تبادلنا الأفكار والتجارب حتى خرجت الأغنية بالشكل الذي سمعه الجمهور».