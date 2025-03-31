توك شو| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. وكيف استقبل سكان غزة أجواء عيد الفطر؟

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

قرينة السفير التركي: مصر تمتلك تاريخا لا مثيل له.. وأدعو الجميع لاكتشاف جمالها

أعربت أيشن بلتشيق شن، زوجة السفير التركي بالقاهرة، عن ارتباطها العميق بمصر، مؤكدةً أنها تحرص دائمًا على دعوة أصدقائها وأقاربها لزيارتها، خاصة خلال فصل الشتاء، لما تتميز به من طقس لطيف ومعالم سياحية فريدة.

الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر وتحذيرات الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.

أحمد حسن: لم أهاجم إمام عاشور.. ومكانته معي ظالمة له

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، أنه لم يصدر من قبل أنه هاجم لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، مشيرا إلى أن السوشيال ميديا أطلق شائعات لا أساس لها من الصحة.

أحمد حسن: رضا عبد العال شخص مثير للجدل.. وينتقد اللاعبين بطريقة مهينة

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، أنه كان حزينا لرحيلي من النادي الأهلي، على الرغم من أنه قبل نهاية رحلتي الإحترافية، كان لدي عروض من أندية خليجيه، برواتب كبيرة، تتخطى ما حصلت عليه من الأهلي.

115 ألف وحدة سكنية جديدة.. تفاصيل طرح كراسات شروط إسكان محدودي الدخل

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا، عن الموعد الرسمي لبدء بيع كراسات الشروط للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروع الإسكان المدعوم.

استقرار بعد قفزة تاريخية.. تعرّف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30 مارس 2025

عرضت قناة العربية ، تقريرا مفصلا عن اخر تطورات اسعار الذهب في مصر بعد موجه الارتفاع الكبيرة.

السودان يحتفل بأول عيد فطر بعد تحرير الجيش للعاصمة الخرطوم

أذاعت فضائية “يورو نيوز عربية”، لقطات، يظهر خلالها احتفال السودانيين في أم درمان، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط مشاعر مختلطة بين الفرحة والأمل.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

الزمالك: نرفض قرارات رابطة الأندية.. والتصعيد إلى الجهات المختصة داخل وخارج مصر

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا عن بيان نادي الزمالك، أعرب فيه عن رفضه التام لما وصفه بمحاولات الالتفاف على العقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المصرية.

كيف استقبل سكان غزة أجواء عيد الفطر؟.. تفاصيل

اذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، مع اقتراب نهاية شهر رمضان، كان من المفترض أن تتحول شوارع غزة إلى لوحة من الألوان والفرح، لكنّ القصف الإسرائيلي المُتجدد حوّلها إلى مسرحٍ للخراب.