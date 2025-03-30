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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السودان يحتفل بأول عيد فطر بعد تحرير الجيش للعاصمة الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
محمود محسن

أذاعت فضائية “يورو نيوز عربية”، لقطات، يظهر خلالها احتفال السودانيين في أم درمان، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط مشاعر مختلطة بين الفرحة والأمل، وذلك بالتزامن مع تقدم الجيش السوداني وسيطرته على العاصمة الخرطوم، وتحريرها من قبضة قوات الدعم السريع.

وأدى المصلون صلاة العيد قرب مسجد لا يزال يحمل ندوب المعارك، حيث ارتفعت هتافات "الله أكبر" في جو جمع بين الفرحة والأمل بعودة السلام. 

وقال عماد الدين حسن، أحد المصلين: "فرحتنا مضاعفة بنصر الجيش وإمكانية عودة النازحين لديارهم".

دول تحتفل بعيد يوم الإثنين 31 مارس

في الوقت الذي احتفلت فيه مناطق واسعة من العالم الإسلامي بانتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر اليوم الأحد؛ تحتفل دول أخرى بالعيد غدا الإثنين.
 

السودانيون أم درمان عيد الفطر

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