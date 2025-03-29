رئيس مجلس السيادة في السودان: لن نساوم ولن نفاوض

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الجيش السوداني لن يساوم ولن تفاوض على القضايا الوطنية الأساسية، مشددًا على أن الحرب التي يشهدها السودان قد فعلت بالوطن والشعب أسوأ ما تفعله الحروب.

وأضاف البرهان في تصريحاته، أن الشعب السوداني لن يفرط في تضحيات شهدائه الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن، قائلاً: "لن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من أرض السودان".

وأشار البرهان إلى أن القيادة العسكرية تقف من جميع المواطنين على مسافة واحدة، داعيًا إلى الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأعرب عن شكره للمقاتلين من جميع المناطق والخلفيات الذين وقفوا مع جيش البلاد في معركته ضد المتمردين، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود سيكون له دور كبير في تعزيز استقرار الوطن.

وحول الأوضاع الأمنية، أكد البرهان أنه لا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيا آل دقلو الإرهابية، التي ارتكبت انتهاكات فظيعة بحق الشعب السوداني، مضيفًا أن هذه المليشيات لن تكون قادرة على فرض إرادتها على الشعب السوداني.

وشدد البرهان على أن السودان ماضٍ في مسار تطهير الأرض من أي عناصر إرهابية تهدد أمنه واستقراره.