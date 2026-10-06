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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تدين بن جفير: موافقته على هدم منازل المقدسيين تجسيد لالإرهاب المنظم

وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن جفير
وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن جفير
محمد على

قالت حركة حماس، إن مشاركة وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن جفير في هدم بناية سكنية ببلدة الطور في القدس المحتلة، تعكس توظيف قادة الاحتلال عمليات الهدم والتنكيل بالفلسطينيين في الدعاية الانتخابية.

 ووصفت حماس حضوره في موقع الهدم بأنه تجسيد للإرهاب المنظم الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.

وأضافت الحركة، أن هدم البناية المكونة من خمسة طوابق، بإشراف مباشر من بن جفير، يأتي ضمن تصاعد استهداف المنازل الفلسطينية في القدس، معتبرة أن قادة الاحتلال يتنافسون على تحقيق مكاسب انتخابية عبر الاعتداء على الفلسطينيين وأرضهم.

وحمّلت “حماس” حكومة الاحتلال مسؤولية استمرار سياساتها القمعية وما قد تترتب عليها من تداعيات ميدانية، مؤكدة أن عمليات الهدم والبطش لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تدفعه إلى التخلي عن حقوقه.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هدم المنازل وتهجير سكانها، ودعت إلى تعزيز صمود الفلسطينيين والتصدي لعمليات الهدم في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

وهدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، بحضور بن جفير، وتضم البناية عشر شقق سكنية، يقطنها نحو 70 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفاد إعلام محافظة القدس، بأن البناية للمواطن مصطفى أبو سبيتان، وأن سلطات الاحتلال سلّمت السكان، أمس الاثنين، إخطارا نهائيا بالهدم، بعد سنوات من الإخطارات والغرامات المالية الباهظة، ورفض منحهم رخصة بناء، وسبقت عملية الهدم مداهمة محيط البناية واقتحام المنطقة بعدة آليات عسكرية.

تأتي الحادثة ضمن سلسلة متواصلة من عمليات الهدم في محافظة القدس، إذ وثّقت المحافظة تنفيذ 139 عملية هدم وتجريف خلال الربع الثالث من عام 2026، من يوليو حتى سبتمبر المنصرم، إلى جانب إصدار 150 إخطاراً وقراراً تتعلق بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات، بينها 140 إخطاراً وقراراً بالهدم.

القدس المحتلة حركة حماس تجسيد للإرهاب بن جفير

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