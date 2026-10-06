مفاجأة ثقيلة .. اعتقال رئيس المخابرات الألمانية السابق للاشتباه في تجسسه

ذكرت صحيفة بيلد الثلاثاء أن رئيس المخابرات الخارجية الألمانية السابق أوجست هانينج قد تم احتجازه للاشتباه في قيامه بالتجسس والخيانة والحصول على معلومات سرية لصالح قوة أجنبية.

وذكر التقرير أن مدعي العموم، زعموا أن هانينج، الذي انتهت فترة ولايته في عام 2005، اشترى معلومات سرية من موظف سابق في وكالة الاستخبارات الخارجية BND وكان ينوي بيعها كجزء من أنشطته الاستشارية.

لم ترد وكالة الاستخبارات الألمانية (BND) ومكتب المدعي العام الاتحادي الألماني على طلبات الصحافة الدولية .

وذكرت صحيفة بيلد أن التحقيق بدأ بعد اكتشاف تسريب مزعوم لتقارير استخباراتية موجهة إلى المستشارية.