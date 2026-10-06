الكونغو الديمقراطية: مقتل 30 شخصا على الأقل في تصادم قاربين

أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية، مقتل 30 شخصا على الأقل وفقدان العشرات جراء تصادم قاربين في نهر الكونغو .

حول ذلك، قال وزير الداخلية في مقاطعة إكواتور، كريسبين مبوتو، إن "القاربين الخشبيين اللذين يعملان بمحركات اصطدما، الأحد، بالقرب من منطقة نجومبي-لوكوليلا بالمقاطعة.

ولم يتضح على الفور سبب التصادم، فيما أوضح مبوتو، أن الأشخاص الثلاثين الذين لقوا حتفهم في الحادث قد دفنوا بالفعل.

وأضاف مبوتو، أن أحد القاربين كان في طريقه من "أوبانجي" في شمال غرب البلاد إلى العاصمة كينشاسا، بينما كان القارب الآخر متجها من كينشاسا إلى "لوكوليلا"، بالقرب من موقع التصادم.

كما أكد أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على المزيد من الضحايا والناجين.