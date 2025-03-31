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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبطال فيلم نجوم الساحل يحضرون عرضه مع الجمهور في السينما

نجوم الساحل
نجوم الساحل
قسم الفن

فاجأ الممثل أحمد داش وأبطال فيلمه نجوم الساحل الجمهور في السينمات، حيث حضروا معهم الفيلم داخل قاعات السينما.
كما حضر عرض الفيلم أصدقاء أبطال الفيلم من الفنانين الشباب ومنهم عصام عمر وكزبرة وعبد الرحمن محمد وتوتا وأحمد عبد الحميد وغيرهم. 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد .

آخر أعمال أحمد داش

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد داش كان من خلال مسلسل “مسار إجباري”، الذي عُرض ضمن موسم رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا.

دارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث عاش الشابان “علي” و**“حسين”** حياتين مختلفتين، ليكتشفا لاحقًا أنهما أخوان غير شقيقين. بعد وفاة والدهما، يجدان دليلًا جديدًا يقلب مسار جريمة قتل متهم فيها أستاذ جامعي، كان محكومًا عليه بالإعدام.

نجوم الساحل أحمد داش عصام عمر

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