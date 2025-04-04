11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 إبريل 2025، بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 87 جنيهًا بعدما وصل إلى 98 جنيها بفارق 11 جنيهًا.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، ووصل سعر الكيلو إلي 87 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.



كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109جنيهات، بعدما كان سعرها 119 حنيها ووصلت للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 210 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110 جنيهات.

كيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

سعر البط 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.





أسعار البيض اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.



دورات جديدة



من جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال أيام سيشهد تراجعًا في أسعار الدواجن، نتيجة طرح دورات إنتاج جديدة ستسهم في زيادة المعروض بالسوق، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

كما توقع"الزينى" خلال تصريحات له ، استمرار الانخفاض بشكل أكبر بعد عيد الفطر المبارك، نظرًا لتراجع الطلب الذي تشهده السوق عقب انتهاء الشهر الكريم.

وأوضح الزيني أن ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان بنسبة وصلت إلى 35% مقارنة بالأشهر الأخرى ، مشيرًا إلى أن منتجي الدواجن بدأوا في تعويض خسائرهم التي تكبدها القطاع خلال الفترات السابقة.