قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضاء يؤيد عزل رئيس كوريا الجنوبية.. وانتخابات مبكرة بعد 60 يوما
فيتش تخفض تصنيف الصين الإئتماني بسبب مخاطر الديون
11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
الهلال الأحمر الفلسطيني: قطاع غزة بحاجة إلى تدخل أممي لإنقاذ الموقف
بسبب خطة ترامب.. تعليق برنامج أمريكي بشأن إنفلونزا الطيور
استشهد مع ابنته وزوجته.. الاحتلال يغتال قيادي كبير في حماس بغارة صيدا| فيديو
اليوم .. نقابة الصحفيين تعقد الجمعية العمومية
آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 4-4-2025
عواصف مدمرة وأعاصير تضرب وسط وجنوب الولايات المتحدة
سنن مستحب فعلها يوم الجمعة.. التبكير إلى الصلاة وقراءة سورة الكهف
مترو الأنفاق: ماس كهربائي وراء تصاعد الأدخنة بمحطة روض الفرج
شهيدان بغارة إسرائيلية على شقة سكنية بصيدا في لبنان | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 إبريل 2025، بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 87 جنيهًا بعدما وصل إلى 98 جنيها بفارق 11 جنيهًا. 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، ووصل سعر الكيلو إلي 87 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.
 

كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109جنيهات، بعدما كان سعرها 119 حنيها ووصلت للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  210 لـ 200 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110 جنيهات.

كيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الخميس 

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.
 

دورات جديدة 
 

من جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال أيام سيشهد تراجعًا في أسعار الدواجن، نتيجة طرح دورات إنتاج جديدة ستسهم في زيادة المعروض بالسوق، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

كما توقع"الزينى" خلال تصريحات له ، استمرار الانخفاض بشكل أكبر بعد عيد الفطر المبارك، نظرًا لتراجع الطلب الذي تشهده السوق عقب انتهاء الشهر الكريم.

وأوضح الزيني أن ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان بنسبة وصلت إلى 35% مقارنة بالأشهر الأخرى ، مشيرًا إلى أن منتجي الدواجن بدأوا في تعويض خسائرهم التي تكبدها القطاع خلال الفترات السابقة.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ الفراخ الحمراء أسعار الفراخ الأوراك البيض أسعار البيض اليوم كرتونة البيض الفراخ البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية كبيرة.. ننشر الأسماء الكاملة

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس قبل اجتماع لجنة التسعير

الإيجار القديم

3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية

اللواء محمود توفيق

إبعاد سوداني وأردني من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

زوجة الفنان نضال الشافعي

بعد فقد والدتها بأيام .. وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

خيمة السيرك بطنطا

ننشر تقرير الطب البيطري حول تغذية النمر الملتهم ذراع عامل السيرك بطنطا

ترشيحاتنا

أرشيفية

من الطائرة الرئاسية.. ترامب يحسم الجدل بشأن مصير ماسك

أرشيفية

البنتاجون يحقق في استخدام وزير الدفاع تطبيق سيحنال بشأن الحوثيين

صورة أرشيفية

كندا تفرض رسوما مضادة على السيارات الأمريكية

بالصور

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

على البوتاجاز وفي الفرن .. طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات بـ 3 وصفات

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها بأيام قليلة.. اعرف السبب الطبي

وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي
وفاة زوجة نضال الشافعي

للمرة الأولى.. حديقة حيوان الزقازيق تستقبل 13 ألف زائر خلال أيام العيد

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

فيديو

محمود حميدة

مينفعش تسأليني السؤال دا.. سبب انفعال محمود حميدة على المذيعة إنجي علي

حماده هلال

كنا جايبين شيخ وقت التصوير.. حمادة هلال يكشف عن مفاجأة في مسلسل المداح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد