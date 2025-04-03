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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الخميس  3 إبريل 2025 ، وذلك بعد ارتفاعات متتالية طالت الدواجن الأيام الماضية منذ بداية شهر رمضان   مع توقعات من خبراء صناعة الدواجن بانخفاض تدريجى قادم مع قلة الإقبال .

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 

وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها ، وتصل  للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.
 

كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  220 لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الخميس 

سعر كرتونة البيض الأحمر 150 جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال أيام سيشهد تراجعًا في أسعار الدواجن، نتيجة طرح دورات إنتاج جديدة ستسهم في زيادة المعروض بالسوق، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

استمرار انخفاض الدواجن

كما توقع"الزينى" خلال تصريحات له ، استمرار الانخفاض بشكل أكبر بعد عيد الفطر المبارك، نظرًا لتراجع الطلب الذي تشهده السوق عقب انتهاء الشهر الكريم.

وأوضح الزيني أن ارتفاع الاستهلاك خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالأشهر الأخرى ، مشيرًا إلى أن منتجي الدواجن بدأوا في تعويض خسائرهم التي تكبدها القطاع خلال الفترات السابقة.

 

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