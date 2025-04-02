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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في ثالث أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض

أرشيفية
أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يأتي هذا الاستقرار بعد تذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية، مع توقعات باستمرار هذا الثبات خلال أيام العيد.

أسعار الدواجن اليوم:

الفراخ البيضاء:  بين 105 و107 جنيهات

الفراخ الحمراء (الساسو): بين 92 و102 جنيه للكيلو

الفراخ البلدي:   105 إلى 110 جنيهات

البانيه:  110 جنيهات 

أسعار البيض اليوم:

كرتونة البيض الأحمر: تراوح سعر كرتونة البيض بين 160 و164 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: تراوح سعر الكرتونة بين 155 و159 جنيهًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن:

تتأثر أسعار الدواجن في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

1. تكلفة الأعلاف  

2. تكاليف النقل والطاقة  

3. العرض والطلب   

توقعات السوق:

مع استقرار أسعار الدواجن حاليًا، يتوقع الخبراء استمرار هذا الثبات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع احتمال حدوث تغييرات طفيفة بناءً على مستوى الطلب والعرض في الأسواق. 

أسعار الدواجن عيد الفطر الفراخ البيضاء كرتونة البيض

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