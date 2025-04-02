في ثالث أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يأتي هذا الاستقرار بعد تذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية، مع توقعات باستمرار هذا الثبات خلال أيام العيد.
أسعار الدواجن اليوم:
الفراخ البيضاء: بين 105 و107 جنيهات
الفراخ الحمراء (الساسو): بين 92 و102 جنيه للكيلو
الفراخ البلدي: 105 إلى 110 جنيهات
البانيه: 110 جنيهات
أسعار البيض اليوم:
كرتونة البيض الأحمر: تراوح سعر كرتونة البيض بين 160 و164 جنيهًا.
كرتونة البيض الأبيض: تراوح سعر الكرتونة بين 155 و159 جنيهًا.
العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن:
تتأثر أسعار الدواجن في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:
1. تكلفة الأعلاف
2. تكاليف النقل والطاقة
3. العرض والطلب
توقعات السوق:
مع استقرار أسعار الدواجن حاليًا، يتوقع الخبراء استمرار هذا الثبات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع احتمال حدوث تغييرات طفيفة بناءً على مستوى الطلب والعرض في الأسواق.