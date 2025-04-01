أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، استقرارا بالنسبة لـ الحديد والأسمنت والجبس.

أسعار الحديد اليوم

وشهدت أسعار الحديد في مصر منذ مطلع مارس الجاري تفاوتًا ملحوظًا، حيث تراوحت الأسعار بين 37.600 جنيه و39.200 جنيه للطن.

ووصل أعلى سعر لطن الحديد إلى 39.200 جنيه، بينما بلغ أدنى سعر 34 ألف جنيه، مع تسجيل متوسط للأسعار في السوق المصرية بقيمة 37.700 جنيه.

اليوم، سجل حديد عز أحد أعلى الأسعار عند 38.900 جنيه للطن، فيما بلغ سعر الطن من حديد بشاي نحو 38.250 جنيه، أما حديد العتال فقد استقر عند 38 ألف جنيه للطن.

على الجانب الآخر، بلغ سعر طن الحديد من شركة المراكبي نحو 37.150 جنيه، وسجل حديد مصر ستيل حوالي 37 ألف جنيه للطن، وسجلت شركات مثل الكومي والجيوشي أسعارًا أكثر تنافسية بلغت 36 ألف جنيه للطن.

من ناحية أخرى، حققت شركات مثل العشري للصلب سعرًا قدره 35.750 جنيه للطن، فيما سجل طن الحديد من شركة سرحان وبيانكو السعر الأدنى بقيمة 34 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

تصدر أسمنت السويدي قائمة الأسعار، حيث بلغ سعر الطن 3480 جنيهًا، وهو الأعلى بين الأنواع المتوفرة في السوق.

على الجانب الآخر، سجل أسمنت حلوان سعر الطن عند 3310 جنيهات، بينما استقر أسمنت سيناء عند 3200 جنيه، ليكون الأقل سعرًا في القائمة.

أما أسمنت لافارج فقد بلغ سعر الطن 3300 جنيه، فيما وصل سعر أسمنت السويس إلى 3330 جنيهًا للطن.



أسعار الجبس اليوم

سجل الأسمنت الأبيض أعلى سعر له بقيمة 4300 جنيه، بينما بلغ أدنى سعر 3950 جنيه، في حين استقر متوسط السعر عند 4075 جنيه.