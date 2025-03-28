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أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 28 مارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 28 مارس

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
محمد صبيح

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، اليوم 28 مارس 2025، تغيرات طفيفة، حيث استقر سعر الحديد الاستثماري عند 38,567.49 جنيهًا للطن بزيادة طفيفة قدرها 13.68 جنيهًا بنسبة 0.04%.

بينما انخفض سعر حديد عز بمقدار 664.61 جنيهًا ليصل إلى 39,679.09 جنيهًا للطن، أي بنسبة انخفاض 1.65%.

سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 

أما الأسمنت الرمادي فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3,345.61 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 123.86 جنيهًا بنسبة 3.84%.

شهد الحديد الاستثماري أقل سعر له خلال الـ 52 أسبوعًا عند 36,027.5 جنيهًا للطن في 22 فبراير 2025، بينما سجل أعلى سعر عند 48,883.9 جنيهًا في 28 مارس 2024، مما يعكس تراجعًا نسبيًا في الأسعار خلال العام الجاري.

سجل حديد عز أدنى سعر له عند 38,755.56 جنيهًا للطن في 14 فبراير 2025، بينما بلغ أعلى سعر 50,752.65 جنيهًا في 28 مارس 2024، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة.

شهد الأسمنت الرمادي أدنى سعر خلال الـ 52 أسبوعًا عند 2,080 جنيهًا للطن في 5 يوليو 2024، بينما بلغ أعلى سعر له 3,575 جنيهًا في 22 مارس، ما يعكس تذبذبًا واضحًا في الأسعار مع اتجاه صعودي في الفترة الأخيرة.

أسعار الحديد والأسمنت في السوق أسعار الحديد سعر الحديد الاستثماري سعر حديد عز

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