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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار مواد البناء في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025، استقرارا في أسعار الحديد والأسمنت والجبس.

أسعار الحديد اليوم الخميس

تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه منذ مطلع مارس الجاري.

سجل أعلى سعر للطن الحديد نحو 39.200 جنيه، بينما أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.700 جنيه.

سجل سعر حديد عز  نحو 38.900 ألف جنيه للطن اليوم الخميس. 

بلغ سعر الطن نحو  38.250 ألف جنيه من حديد بشاي اليوم الخميس.

وصل سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد العتال  اليوم الخميس.

وبلغ سعر طن الحديد من المراكبي بقيمة 37.150 ألف جنيه اليوم الخميس.

وبلغ سعر الطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل  اليوم الخميس.

وبلغ سعر الطن  نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و الجيوشي  اليوم الخميس.

كما سجل سعر الطن من شركة العشري للصلب نحو 35.750 جنيها  اليوم الخميس.

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه اليوم الخميس.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس

أسمنت السويدي: سجل سعر الطن 3,480 جنيها اليوم الخميس. 

أسمنت حلوان: سجل سعر الطن 3,310 جنيها اليوم الخميس.

أسمنت سيناء : بلغ سعر الطن 3,200 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت لافارج أسمنت: وصل سعر الطن إلى 3,300 جنيه اليوم الخميس.

أسمنت السويس: سجل سعر الطن 3,330  جنيهًا  اليوم الخميس.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الخميس:

وتراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيها مطلع مارس الجاري.

سجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيها اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيها اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيها اليوم الخميس.

أسعار الجبس اليوم الخميس:

تراوحت أسعار الجبس الأبيض في مصر بين 1560 إلى 1447 جنيه مطلع مارس الجاري.

سجل أعلى سعر الجبس نحو 1560 جنيها اليوم الخميس.

وسجل أدنى سعر الجبس نحو 1300 جنيه اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها اليوم الخميس.

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