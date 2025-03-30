أسعار مواد البناء اليوم 30-3-2025 في مصر

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 30 مارس 2025، استقرارا، بالنسبة لكل من الحديد والأسمنت والجبس.

أسعار الحديد اليوم الأحد

تراوحت أسعار الحديد في مصر بين 37.600 إلى 39.200 جنيه للطن منذ مطلع مارس الجاري.

وسجل أعلى سعر لطن الحديد نحو 39.200 جنيه، بينما أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.700 جنيه.

سجل سعر حديد عز نحو 38.900 ألف جنيه للطن اليوم.

بلغ سعر الطن نحو 38.250 ألف جنيه من حديد بشاي اليوم.

وصل سعر الطن نحو 38 ألف جنيه من حديد العتال اليوم.

وبلغ سعر طن الحديد من المراكبي بقيمة 37.150 ألف جنيه اليوم.

وبلغ سعر الطن 37 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم.

وبلغ سعر الطن نحو 36 ألف جنيه من شركة الكومي و الجيوشي اليوم.

كما سجل سعر الطن من شركة العشري للصلب نحو 35.750 جنيها اليوم.

وسجل سعر طن الحديد من شركة سرحان و بيانكو نحو 34 ألف جنيه اليوم.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

أسمنت السويدي: سعر الطن 3,480 جنيها اليوم الأحد.

أسمنت حلوان: سعر الطن 3,310 جنيهات اليوم الأحد.

أسمنت سيناء : سعر الطن 3,200 جنيه اليوم الأحد.

أسمنت لافارج أسمنت: سعر الطن إلى 3,300 جنيه اليوم الأحد.

أسمنت السويس: سعر الطن 3,330 جنيهًا اليوم الأحد.



أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الأحد:

تراوحت أسعار الأسمنت في مصر بين 4.300 إلى 4075 جنيها مطلع مارس الجاري.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 4300 جنيه اليوم الأحد.

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 3950 جنيها اليوم الأحد.

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4075 جنيها اليوم الأحد.



أسعار الجبس اليوم الأحد:

أسعار الجبس الأبيض في مصر منذ مطلع مارس الجاري، تراوحت بين 1560 إلى 1447 جنيها.

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيها اليوم الأحد.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيه اليوم الأحد.

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيها اليوم الأحد.