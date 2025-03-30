أسعار العملات العربية الآن

استقرت أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 30 مارس 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد

سعر الشراء:163.04جنيه.

سعر البيع:164.17جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء:132.62جنيه

سعر البيع : 134.27 جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء:129.92جنيه.

سعر البيع: 131.49جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء:70.73جنيه.

سعر البيع: 71.42 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.74جنيه.

سعر البيع: 13.78جنيه.

وبلغ الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 13.42جنيه.

سعر البيع: 13.49 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 12.82جنيه.

سعر البيع: 13.88جنيه.