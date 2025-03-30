أسعار العملات العربية الآن

استقرت أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 30 مارس 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد
سعر الشراء:163.04جنيه.
سعر البيع:164.17جنيه.
وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء:132.62جنيه
سعر البيع : 134.27 جنيه
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء:129.92جنيه.
سعر البيع: 131.49جنيه.
وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء:70.73جنيه.
سعر البيع: 71.42 جنيه.
ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 13.74جنيه.
سعر البيع: 13.78جنيه.
وبلغ الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 13.42جنيه.
سعر البيع: 13.49 جنيه.
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:
سعر الشراء: 12.82جنيه.
سعر البيع: 13.88جنيه.