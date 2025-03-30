أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-3-2025، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الريال السعودي اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلاها أسعار صرف العملات مقابل الجنيه بالإضافة إلى أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)13.50 جنيه للبيع و 13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي (AIB) 13.49 جنيه للبيع و 13.47 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي الان

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي (HSBC) 13.50 جنيه للبيع و 13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد 13.50 جنيه للبيع و 13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.49 جنيه للبيع و 13.46 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.51 جنيه للبيع و 13.46 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.49 جنيه للبيع و 13.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الإسكندرية 13.49 جنيه للبيع و 13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 13.49 جنيه للبيع و 13.43 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في ميد بنك 13.51 جنيه للبيع و 13.43 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.50 جنيه للبيع و 13.42 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.50 جنيه للبيع و 13.42 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.50 جنيه للبيع و 13.42جنيه للشراء.