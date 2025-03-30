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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب انخفاضه.. أسعار الدولار الآن في جميع البنوك

دولار أمريكي
دولار أمريكي
آية الجارحي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، بعد أن شهد انخفاض نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ويعد اليوم الأحد أول أيام اجازة عيد الفطر المبارك للقطاع المصرفي وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

 أسعار الدولار اليوم

 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الاحد في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك  قطر الوطني  50.70 جنيه للبيع و 50.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي 50.69 جنيه للبيع و 50.59 جنيه للشراء .

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التنمية الصناعية  50.68 جنيه للبيع و 50.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان  50.66 جنيه للبيع و 50.56 جنيه للشراء 

سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد  50.65 جنيه للبيع و 50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك نكست  50.65 جنيه للبيع  و50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  50.65 جنيه للبيع و 50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.63 جنيه للبيع و 50.53 جنيه للشراء 

سعر الدولار في بنك قناة السويس  50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء 

البنك الأهلي المصري 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  50.58 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.6جنيه للبيع  و 50.52 جنيه للشراء 

سعر الدولار في بنك مصر 

 

سعر الدولار في بنك مصر  50.62جنيه للبيع  50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل  50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك ميد بنك  50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار بنك القاهرة 50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار العربي الأفريقي  50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار المصرف العربي  50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار بنك الإسكندرية 50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار العقاري المصري العربي 50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء

سعر الدولار الكويت الوطني 50.62 جنيه للبيع و 50.52 جنيه للشراء.

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