آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم أول أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 1 أبريل 2025، ارتفاعا الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

وقد سجل الذهب عيار 24، الذي يُعد الأغلى، سعر 5046 جنيه للبيع و5023 جنيه للشراء، بينما استقر الذهب عيار 21 عند 4415 جنيه للبيع و4395 جنيه للشراء، وهو العيار الأكثر طلبًا بين المصريين.

أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 35320 جنيه، وهو خيار شائع بين المستثمرين لسهولة تخزينه وقيمته المرتفعة.

كما سجلت الأونصة، المقياس العالمي للمعدن، سعر 3124.10 دولار في الأسواق الدولية، مما يعكس التأثير المباشر للتقلبات الاقتصادية على الأسعار المحلية.

نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1 أبريل 2025 كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 سجل سعر بيع 5046 جنيه وسعر شراء 5023 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 بلغت قيمته للبيع 4625 جنيه وللشراء 4604 جنيه.

سعر الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر شعبية بين المصريين، ارتفع عند 4415 جنيه للبيع و4395 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 سجل 3784 جنيه للبيع و3767 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 وصل إلى 2943 جنيه للبيع و2930 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 بلغ 2523 جنيه للبيع و2511 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب بلغ سعره 35320 جنيه للبيع و35160 جنيه للشراء.

سعر الأونصة بالدولار الأمريكي سجلت 3124.10 دولار.