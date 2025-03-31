أخر تحديث لـ أسعار الذهب في السعودية أول أيام عيد الفطر

شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارًا ملحوظًا في الأسعار اليوم الاثنين 31 مارس 2025، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك. يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب، مع استمرار التغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية:

عيار 24: سجل سعر الجرام حوالي 371.25 ريال سعودي.

عيار 22: بلغ سعر الجرام نحو 340.25 ريال سعودي.

عيار 21: وصل سعر الجرام إلى 324.75 ريال سعودي.

عيار 18: سجل سعر الجرام حوالي 278.25 ريال سعودي.

عيار 14: بلغ سعر الجرام نحو 216.50 ريال سعودي.

عيار 12: وصل سعر الجرام إلى 185.50 ريال سعودي.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب:

سعر الأونصة: بلغ حوالي 11,544.50 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى نحو 2,598.25 ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بين محلات الصاغة بناءً على قيمة المصنعية والطلب في السوق المحلية. يُنصح دائمًا بالتحقق من الأسعار المحدثة قبل إجراء أي عملية شراء أو بيع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب:

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

1. الأسعار العالمية: تغيرات أسعار الذهب في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

2. سعر صرف العملات: تقلبات سعر صرف الريال السعودي مقابل العملات الأخرى تؤثر على تكلفة استيراد الذهب.

3. العرض والطلب: زيادة الطلب على الذهب خلال المناسبات والأعياد، كما هو الحال في عيد الفطر، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.