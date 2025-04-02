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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم زيادة الطلب.. تراجع أسعار الدواجن ثالث أيام عيد الفطر

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

 أسعار الدواجن في الأسواق تراجعت على الرغم من زيادة الطلب واجازة عيد الفطر المبارك التي على أثرها اغلفت عدد من المزارع والمحالات التجارية .

 سعر كيلو الدواجن في المزارع سجلت 93 جنيها للكيلو مقارنة بـ 96 جنيها خلال تعاملات الاسبوع الماضي. 

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب غلب عليها الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري.

 وهبطت أسعار الدواجن تحت مستوى 95 جنيهًا للكيلو في المزرعة، حيث سجلت الآن 93 جنيهًا. 

وسجلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 105 إلى 110 جنيهات.

تتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء 93 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 102 و105 جنيهات للكيلو. 

سجلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 88 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو 100 جنيه. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 160 و165 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 166 و170 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.

 أسعار الكتاكيت اليوم

 الكتكوت الأبيض (شركات): بين 35 و40 جنيهًا.

 الكتكوت "ساسو": بين 15 و17 جنيهًا. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات.

 كتكوت ساسو بيور: بين 17 و18 جنيهًا. 

كتكوت هجين: بين 8 و9 جنيهات.

 كتكوت جيل ثانٍ: بين 10 و11 جنيهًا. 

كتكوت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا.

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

 سعر البانيه: بين 220 و230 جنيهًا. 

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 65 و75 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

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